Jupiter à vue d'oeil

C'est le temps d'observer Jupiter. Les prochaines nuits seront les meilleures pour voir la plus grande planète de notre système solaire.

Jupiter atteindra ce qu'on appelle l'opposition lundi soir et sera directement en face du soleil, à environ 640 962 549 kilomètres de laTerre.

L'opposition signifie également qu'au cours des prochaines nuits, la planète gazeuse géante sera la plus brillante, avec une magnitude d'environ -2,6 (plus l'objet est brillant, plus le chiffre qu'il obtient sur l'échelle de magnitude visuelle est bas).

Mercredi, Jupiter sera en fait à son point le plus proche de la Terre cette année, c'est-à-dire à 640 862 318 kilomètres. La distance moyenne de la Terre à Jupiter est de 786 884 800 kilomètres.

Jupiter est facile à repérer. Si le ciel est dégagé, c'est la deuxième planète la plus lumineuse de notre ciel nocturne, après Vénus.

Avec des jumelles, il sera même possible de voir quatre des lunes les plus brillantes de Jupiter : Io, Ganymède, Europa et Callisto.

Bien que les quatre lunes soient souvent visibles, l'une d'elles peut parfois se trouver devant ou derrière Jupiter. Si elle passe devant Jupiter, ce qu'on appelle un transit, elle disparaît dans l'éblouissement de la planète.

Jupiter commence à se lever dans le sud-est vers 21 h 30.

La prochaine opposition de Jupiter aura lieu dans la nuit du 14 au 15 juillet 2020. Jupiter sera encore plus proche, à environ 619 millions de kilomètres de la Terre.

Avec les informations de Nicole Mortillaro, de CBC News