Zoo de Saint-Édouard : la requête de la défense prise en délibéré

Après avoir entendu les arguments des deux parties, le juge a pris la cause en délibéré.

Il devrait trancher ce mercredi ou mercredi de la semaine prochaine.

Normand Trahan a déposé deux requêtes à la suite de son arrestation pour cruauté et négligence envers les animaux le 21 mai.

Il demande l’annulation des mandats et souhaite aussi retrouver l’accès à ses installations et ses animaux.

Le Couronne s’oppose cependant à ces requêtes de la défense et demande au tribunal de les entendre après le procès.

Selon la poursuite, le débat sur ces requêtes constituerait, en quelque sorte, un procès avant le procès.

Les ressources judiciaires ne sont pas illimitées, plaide le procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Julien Beauchamp-Laliberté. Et la bonne place pour présenter la preuve, c’est devant le juge du procès.

De son côté, la défense plaide l’urgence d’agir dans le dossier.

Questionné par les journalistes, l’avocat de Normand Trahan, Me Michel Lebrun, a cependant préféré garder ses arguments pour le juge.

Avec les informations de Marie-Pier Bouchard