Des chats abandonnés devant une clinique vétérinaire

Lundi matin, six chats adultes ont été abandonnés à la Clinique vétérinaire de l’Estuaire, située au centre-ville de Mont-Joli.

Dans une lettre anonyme, le propriétaire des chats a mentionné que ses chats étaient stérilisés et vaccinés et qu'il ne pouvait plus prendre soin d'eux parce qu'il déménageait dans un nouveau logement où les chats n’étaient pas permis.

Il a également demandé à la clinique de ne pas les euthanasier.

Dans une publication sur Facebook, les dirigeants de la clinique indiquent que cette action les laisse sans mot et que les animaux ne sont pas une marchandise .

Les chats ont été transférés dans des cages à l'intérieur, avec de l'eau de et de la nourriture. Photo : Radio-Canada / Isabelle Damphousse

Avec la saison des déménagements qui commence, le médecin vétérinaire François Drouin rappelle aux propriétaires d'animaux qu'adopter un animal est une responsabilité et qu’ils ont le devoir leur trouver une famille d'accueil s'ils souhaitent s'en départir.

T’en es responsable autant pour l’euthanasie […] [que pour] les placer toi-même. François Drouin, médecin vétérinaire à la Clinique vétérinaire de l’Estuaire

Il précise d’ailleurs que le mandat des refuges est plutôt de récupérer les animaux errants.

La clinique dit qu’elle fera son possible pour assurer un avenir convenable aux chats abandonnés.

D'après les informations d'Isabelle Damphousse