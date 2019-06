Les écoles écologiques, une mission pour l'environnement

« La façon dont on implique les enfants dans ce projet, c’est aussi important que ce qu’on fait », explique Alain Delaume, directeur de l’École Cousteau de Vancouver.

L’établissement a récemment célébré son accréditation au Programme Eco-Schools (Éco-Écoles) à travers une cérémonie de lever de drapeau.

L’école canadienne est la première au pays à avoir été accréditée par la Fondation pour l’Éducation Environnementale.

Ce programme financé par l’UNESCO s’adresse principalement aux écoles primaires et secondaires soucieuses de développement durable et qui s’engagent à intégrer l'éducation à l’environnement dans leur pédagogie.

Cette sensibilisation aux problèmes environnementaux passe avant tout par des exercices faits en classe, mais aussi dans les activités offertes en dehors de l’établissement. Ces projets gravitent autour de trois thématiques : la biodiversité, la minimisation des déchets et citoyens du monde.

On comprend tous l’importance de la nature et de l’écologie et on peut agir au quotidien.

Ihsan Salari, élève à l'École Cousteau