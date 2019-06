La Ville de Québec dévoile un plan d’action pour s’attaquer à la pénurie de main-d’oeuvre

Le comité mis en place par la Ville a dévoilé lundi son plan d'action pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre. Six actions ont été présentées. Les principaux objectifs sont d’attirer et de retenir les immigrants.

« On a beaucoup de PME à Québec, on n’a pas de gros programme d’intégration et de ressources humaines et de campagne de promotion de la diversité », a souligné Olga Farman, membre du comité des gens d’affaires de Québec.

L'enjeu de la main-d’œuvre et d'immigration est plus criant que jamais. Émilie Villeneuve, membre du comité exécutif responsable des communautés culturelles

Cibler les immigrants

La Ville compte mettre en place une campagne de sensibilisation auprès de la population et des entreprises sur l’apport social, culturel et économique des immigrants.

L’administration Labeaume propose notamment aux gouvernements du Canada et du Québec la création d’un projet pilote pour réduire les délais de traitement pour les travailleurs étrangers temporaires et les résidents permanents.

Le but serait aussi de cibler les besoins des entreprises et de simplifier le processus.

Accompagner les entreprises

En collaboration avec Québec International, la Ville veut aussi accompagner davantage les entreprises pour améliorer l’intégration des personnes immigrantes dans les entreprises.

La Ville de Québec souhaite aussi être mandatée par le gouvernement provincial pour assurer la coordination des services offerts aux personnes immigrantes sur son territoire. Elle propose également de mettre en place un processus de référencement.

La Ville compte faire des représentations auprès des institutions et des ordres professionnels pour simplifier la reconnaissance des diplômes et des acquis.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc