Crise des surdoses : la communauté africaine de la région de Vancouver crie à l’aide

Florence Mbarushimana a succombé à une surdose le 25 avril 2019, comme un peu moins d'une centaine de Britanno-Colombiens ce mois-là. Originaire du Rwanda, la femme de 35 ans était très impliquée dans la communauté africaine qui aujourd’hui tire la sonnette d’alarme concernant les surdoses mortelles, de plus en fréquentes en son sein.

Après la mort de leurs parents durant le génocide au Rwanda, Florence Mbarushimana, ses deux frères et sa soeur ont connu la vie dans un camp de réfugiés.

En 2002, les quatre orphelins arrivent au Canada et sont placés dans différentes maisons d’accueil.

Depuis que nous sommes arrivés au Canada, nous vivons une vie de lutte parce que nous étions ensemble et le gouvernement nous a séparés. Cela nous a durement touchés. Emmanuel Ndikumagenge, frère de Florence Mbarushimana

D’une manière ou d’une autre, chacun de son côté, chaque membre de cette famille est tombé dans les dépendances. Alcool pour Emmanuel Ndikumagenge et cocaïne en plus pour Florence.

S’ils nous avaient laissés unis, peut-être que nous aurions eu une meilleure vie et ceci ne se serait pas passé. Emmanuel Ndikumagenge

Les funérailles de Florence Mbarushimana Photo : Radio-Canada / Maël Thébault

Plus de trois semaines après sa mort, Florence Mbarushimana a enfin droit à des funérailles. La communauté rwandaise, et africaine en général, s’est réunie dans l’église Olivet Baptist à New Westminster pour lui faire ses adieux.

La jeune femme, maman d’un garçon de 9 ans, était aimée de tous. Elle oeuvrait même dans le coeur de la crise des opioïdes : le quartier Downtown Eastside de Vancouver.

Ce n’est pas seulement Florence, il y a beaucoup de gens et il y en aura encore si la province ou le gouvernement fédéral n’aide pas. Paul Mulangu, directeur du centre d’intégration pour immigrants africains

Paul Mulangu, le directeur du centre d’intégration des immigrants africains parle de calamité lorsqu’il raconte ce que traverse sa communauté.

J’ai déjà enterré presque dix Africains, à cause des [surdoses]. Révérend Jean deDieu

Le révérend Jean deDieu affectionnait particulièrement Florence. C’est lui qui a fait l’interprétation de la messe en kinyarwanda (l’une des langues officielles du Rwanda). Il la décrit comme une femme remplie de compassion , mais dont les traumatismes et le parcours d'intégration tumultueux l'ont poussée à la dépendance.

Florence était unique, connectée avec la communauté. Mais les gens ne savaient pas qu’elle prenait des choses comme ça. Révérend Jean deDieu

Le gouvernement doit mieux faire.

Aujourd’hui, c’est à l’unisson que les Africains interpellent les différents gouvernements.

Je demande au ministère de la Santé, monsieur Dix, aux autorités de Coastal Health et Fraser Health de prendre cette question au sérieux , dit le révérend Jean deDieu.

Il souhaite que la province organise des campagnes, sensibilise la famille africaine pour qu'elle comprenne cette épidémie .

Les funérailles de Florence Mbarushimana, décédée d'une surdose le 25 avril 2019 Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Le révérend qui oeuvre aussi dans le Downtown Eastside souligne que la communauté noire africaine fait souvent face à la discrimination, à un manque d’éducation, aux barrières linguistiques et à la pauvreté.

Selon lui, plus de 60 % de ses membres sont bénéficiaires de l’aide sociale .

Il voudrait alors que les services offerts pour lutter contre cette crise qui sévit en Colombie-Britannique, particulièrement à Vancouver et à Surrey, là où il y a une plus grande concentration de population noire africaine, incluent les gens de sa communauté. C’est une question de confiance aussi, croit-il.

Il faut donner aussi la chance aux membres de la communauté d’être formés pour qu’ils puissent assister les leurs, dans leur langue et dans la compréhension de leur culture, insiste-t-il.

Emmanuel Ndikumagenge regarde la photo de sa soeur Florence, morte des suites d'une surdose Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Le frère de la défunte estime que le gouvernement doit mieux faire , surtout avec les réfugiés qu’il accueille. Il ajoute que le Canada doit continuer à veiller sur eux et s’assurer qu’ils n’empruntent pas le mauvais chemin .

Un centre pour les Africains

La toxicomanie demeure encore tabou auprès des noirs africains, alors qu’elle touche de plus en plus de jeunes qui meurent subitement seuls dans la maison , raconte Paul Mulangu.

C’est vraiment très grave. C’est quelque chose dont les gens ne parlent pas. Paul Mulangu, directeur du centre d’intégration pour immigrants africains

Et pour lever le voile de ce fléau, le révérend Jean deDieu et Emmanuel Ndikumagenge ont la conviction qu’un centre pour les Africains aiderait à éduquer leur communauté sur cette crise qui n’épargne personne.

Quand Florence est morte, je ne savais pas où aller. Je ne savais pas par où commencer pour enterrer ma soeur. Emmanuel Ndikumagenge, frère de Florence Mbarushimana

Ils espèrent que la province écoutera leurs doléances et comprendra les besoins spécifiques d’une communauté qui a plus que jamais besoin de son aide.