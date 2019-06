Un possible emprunt de 4,5 millions pour le projet Guertin

Si la proposition est acceptée par les élus, un montant de 4,5 millions de dollars viendra s'ajouter à la facture totale du projet Guertin, passant de 104 à 109 millions de dollars.

Il s'agit d'une occasion de prolonger, d’accroître les investissements qui sont faits pour les points d'entrée de la place de la Cité , souligne le conseiller du district du Versant, Daniel Champagne. Ce dernier a ajouté que les boulevards du Carrefour et de la Gappe pourraient recevoir des modifications en ce sens.

Pour nous, c'est fondamental et important. On ne peut pas aménager de façon importante comme on le fait actuellement, sans saisir l’occasion d'aménager autour de ces aménagements.

Daniel Champagne, conseiller municipal