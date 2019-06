Une pointe historique à mettre en valeur à Baie-Sainte-Catherine

Propriété du séminaire de Chicoutimi à partir de 1909, la Pointe-aux-Alouettes a été un lieu quasi secret, connu seulement des pères et de quelques habitués de la région.

Le rachat des terrains par le gouvernement du Québec en décembre pourrait maintenant changer la donne.

La Municipalité de Baie-Sainte-Catherine étant maintenant gestionnaire avec la MRC de Charlevoix-Est, elle a décidé de redonner une certaine attention touristique à la Pointe.

Les Amérindiens d'aujourd'hui ont chassé les Iroquois de la vallée du Saint-Laurent et Champlain avait promis aux Montagnais qu'il les appuierait pour qu'ils puissent continuer leur commerce avec les Européens , explique Robert Simard, prête retraité, auteur du livre Baie-Sainte-Catherine en Charlevoix - 400 ans d'histoire.

Le site mérite d’être mis en valeur selon le maire de la municipalité, Donald Kenny.

Il y a des places qui développent pour moins que ça, lance Donald Kenny. Ici, vous avez l'histoire de Baie-Sainte-Catherine, le premier village de Baie-Sainte-Catherine, la première chapelle, et vous avez l'histoire de la pointe où les autochtones venaient se reposer.

La première chapelle du village de Baie-Sainte-Catherine Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Le maire a un plan qui repose sur une mise en marché du site en plusieurs étapes. D'abord, l'aménagement d'un stationnement et de sentiers, installation de plaques d'interprétation et réaménagement de l'extérieur des bâtiments.

Le maire de Baie-Sainte-Catherine, Donald Kenny. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Avec l'assurance que l'on a, on ne peut pas faire visiter le dedans, parce que ça ne suit pas les normes, indique Donald Kenny. Mais ça arrivera un jour, si ça se développe comme on pense, et puis que ça va bien, il y aura moyen de visiter le dedans, de voir comment les gens vivaient dans ces années-là.

La plaque devant l'une des premières maisons du village Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Selon le maire, Baie-Sainte-Catherine aurait une offre touristique bonifiée pour devenir une destination touristique où passer une journée et demie ou deux jours, au lieu d'être seulement un endroit de passage pour traverser le Saguenay vers Tadoussac.

Le maire de Baie-Sainte-Catherine a confiance que les premiers travaux, soit l'aménagement d'un stationnement, pourront être enclencher dès septembre. Mais avec les nombreuses demandes de permis et travaux d'aménagements qui restent à faire, le projet est loin d'être terminé pour la Municipalité et la MRC.

D’après le reportage de Marie-Jeanne Dubreuil