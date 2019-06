Les femmes sont sous-représentées dans l'industrie des films d'animation

L'étude de l'USC Annenberg Inclusion Initiative et de l'organisation à but non lucratif Women in Animation indique qu'au cours des 12 dernières années, seulement 3 % des réalisateurs de films d'animation étaient des femmes et qu'une seule – la réalisatrice de Kung Fu Panda 2, Jennifer Yuh Nelson – était une femme non blanche.

Dans certains domaines, comme la production, les femmes sont mieux représentées dans l'industrie du cinéma d'animation que dans celle des films non animés.

L'étude a révélé que les femmes représentaient 37 % des producteurs des 120 films d'animation examinés depuis 2007.

Du côté des longs métrages non animés, les femmes représentaient environ 15 % des producteurs.

Les femmes représentaient également 13 % des réalisateurs de dessins animés télévisés en 2018, la seule année couverte par l'étude.

Mais les femmes issues des minorités ethniques étaient sous-représentées dans tous les domaines.

L'étude a révélé que les femmes étaient également sous-représentées dans les postes de chef scénaristes, d'animateurs principaux et de directeurs artistiques.

Et devant la caméra, seuls 20 des 120 films d'animation les plus populaires des 12 dernières années proposaient un personnage principal féminin.

Marge Dean, présidente de Women in Animation, a déclaré qu'une meilleure compréhension des données aiderait l'industrie à atteindre la parité d'ici 2025.