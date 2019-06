Domaine de la Florida : le ministère de l'Environnement sert une mise en garde

Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Lutte contre les changements climatiques (MEDDLC) sert une sévère mise en garde au Camping Domaine de la Florida et à la municipalité de Saint-Ambroise.

Deux avis de non-conformité ont été livrés à chacune des parties, qui ont raccordé le système d’eaux usées du camping au réseau municipal sans en avoir obtenu l’autorisation préalable.

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, des inspecteurs du ministère ont constaté un nouveau branchement contrevenant à la Loi sur la qualité de l'environnement le 26 avril.

Le MEDDLC rappelle que son feu vert est nécessaire dans ce genre de situation « pour s'assurer que les équipements sont adéquats et qu'ils sont conformes aux lois et règlements applicables ». L’entreprise et la municipalité devront présenter un plan de mesures correctives, mais le ministère n’en précise pas la teneur.

Le ministère n'écarte aucun recours pour assurer un retour à la conformité. Sophie Gauthier, porte-parole de ministère de l'Environnement

Le président du Camping Domaine de la Florida, André Bouchard, admet que l’avis de non-conformité concerne un nouveau développement de 240 terrains à vendre, pour lequel il n'a toujours pas reçu de certificat d'autorisation du gouvernement. Le propriétaire ajoute que ces terrains auraient été raccordés au reste du camping de 471 terrains, déjà branchés au réseau municipal.

André Bouchard affirme que son équipe travaille pour se conformer à la réglementation le plus rapidement possible, mais fournit peu de détails sur les façons employées pour y arriver.

Résolution du conseil

Les inspecteurs du ministère de l'Environnement se sont rendus sur les lieux cinq semaines après l’adoption d’une résolution par le conseil municipal de Saint-Ambroise. Celle-ci avait pour but d’autoriser « la prise en charge de rejets d'eaux usées en provenance des égouts sanitaires privés pour le projet de 240 nouveaux terrains du Camping Domaine de la Florida ».

L'entente prévoit que l'entreprise et la municipalité paient chacune 50 % de la facture. Le camping doit toutefois payer 1000 $ par terrain vendu et 5000 $ par année pendant 10 ans à la municipalité.

Le raccordement était cependant conditionnel à l'obtention d'un certificat d'autorisation auprès des autorités environnementales.

Le maire suppléant de Saint-Ambroise, Nicholas Tremblay, explique que l’avis de non-conformité ne concerne que quelques terrains occupés depuis longtemps et autrefois connectés à un réseau d'égout privé.

Nicholas Tremblay s'engage à aider l'entreprise à régler le problème le plus rapidement possible. Il ajoute que toutes les études ont été réalisées pour s'assurer que le réseau municipal est en mesure d'accueillir 240 terrains de plus.

Le nouveau maire de Saint-Ambroise, Deny Tremblay, n’a pas encore pris connaissance du dossier. Il sera assermenté dimanche.