La proximité du tracé du SRB Pie-IX inquiète un CPE de Laval

Le service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, qui va du même coup relier l'est de Montréal à l'est de Laval par le pont Pie-IX, ne fait pas que des heureux. À Laval, la direction du CPE La Marmaille et des parents se plaignent du tracé prévu, qui pose selon eux des problèmes de sécurité pour les enfants.