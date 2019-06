Les éleveurs de la Saskatchewan inquiets des conséquences du printemps sec

Depuis quelques années, la ferme d'élevage bovin JPM à Gravelbourg a un plan d'action en cas de sécheresse. Malgré tout, elle craint devoir acheter de la nourriture pour le bétail et devoir payer le gros prix cette année.

C'est sur qu'on veut plus de pluie parce que c'est vraiment sec pour les animaux. Il faut les bouger pour essayer d'avoir le plus d'herbe possible , constate Marianne Desrosiers, une étudiante de 18 ans en stage à la ferme JPM de Gravelbourg.

Marianne Desrosiers pense que la sécheresse aura des répercussions jusqu'à l'hiver Photo : Radio-Canada

Ça influence aussi la quantité de foin pour l'hiver. Ils n'y en aura pas énormément. Les producteurs veulent de la pluie, mais on peut rien faire pour ça Marianne Desrosiers, une étudiante en stage à la ferme JPM de Gravelbourg

La Saskatchewan connaît l'un des printemps les plus secs de son histoire, notamment dans les villes de Saskatoon et de Moose Jaw, selon Environnement et Changement climatique Canada.

Tensions avec la Chine

La météo n'est pas la seule source d'inquiétudes des agriculteurs présentement. Les tensions entre le Canada et la Chine retiennent également l'attention, notamment depuis l’annonce du renforcement des contrôles chinois sur le porc canadien.

Le ministre du cabinet fantôme pour l’Agriculture et l’Agroalimentaire, Luc Berthold, demande au gouvernement fédéral d’agir immédiatement.

On ne peut pas tolérer cette inaction-là. On demande au gouvernement de se tenir debout et d’agir , exige-t-il.

Avec les infos de Zoé Clin et de Karel Houde-Hebert