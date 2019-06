Les producteurs de grains de l’Estrie en mode alerte

Les producteurs de grain sont en rattrapage après la pluie incessante des dernières semaines. Des conditions qui sont encore loin d’être idéales d’après le propriétaire de la ferme Wera, Richard Wera.

On n’aura rien planté durant tout le mois de mai, le sol était toujours froid et mouillé , indique-t-il.

C’est mon 22e printemps et je n’en ai jamais vu un difficile comme ça, c’est une première. Stéphane Vaillancourt, président des producteurs de grain de l’Estrie

Autre source d’inquiétude : les agriculteurs qui plantent du soya après minuit le 15 juin ne seront pas indemnisés en vertu du programme d’assurance récolte.

La majorité des producteurs sont sur le sprint pour essayer d’avoir une assurance sur ce qu’ils vont semer, explique le président des producteurs de grain de l’Estrie, Stéphane Vaillancourt. Tout ce qui va être semé après minuit ce soir n’aura plus aucune couverture, c’est à leur risque.

Le président aimerait bien modifier cette date limite. C’est un programme qui date des années 70-80, je pense qu’on est dû pour une refonte, pour mettre ça au goût du jour.

Stéphane Vaillancourt craint les impacts de cette situation auprès des agriculteurs.

S’il y a de la détresse, il y a de l’aide à l’UPA Estrie. J’exhorte mes producteurs à appeler, souligne-t-il. On a une travailleuse de rang. S’il y a des gens qui ont besoin d’aide on est là pour eux parce que ce qu’on vit là ce printemps est très difficile.

Par ailleurs, le contentieux entre la Chine et les États Unis a fait chuter le prix du soya de plus de 70 dollars la tonne. Si les producteurs américains reçoivent une compensation, ce n’est pas le cas au Canada .

Jusqu’à maintenant [les producteurs américains] ont reçu 29 milliards de dollars d’aide pour palier ça et nous on a eu zéro dollar. Il faut que le fédéral mette ses culottes et nous aide , clame Stéphane Vaillancourt .