Interdiction du plastique à usage unique : l’annonce d’Ottawa bien accueillie à Saguenay

Lundi, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que les bouteilles, les pailles, les verres et les couvercles de plastique serontbannis d’ici à 2021. Le gouvernement souhaite agir en amont, directement auprès des fabricants et des utilisateurs.

Le plan d’Ottawa prévoit un travail de collaboration avec les villes. Cela dit, les moyens qui seront employés pour y arriver demeurentvagues.

Des efforts

À Saguenay, le plan d’action est vu comme une façon de soutenir les efforts récemment mis en place pour réduire l’utilisation desproduits en plastique dans les installations et les services municipaux.

On a envoyé des messages à nos employés et à nos directions [pour leur dire] d'arrêter d'acheter des bouteilles de plastique de 500 ml et se tourner un peu plus vers des options durables. Donc, on commence, on regarde comment on va pouvoir intégrer ça dans nos installations publiques et nos installations sportives. Simon-Olivier Côté, président de la commission environnement et développement durable de Saguenay

Les changements annoncés par Ottawa sont aussi suivis avec intérêt par les restaurateurs, confrontés à l’enjeu des plats à emporter.

Michaël Tremblay possède un restaurant sur la rue Racine et un camion de cuisine de rue. Il est prêt à prendre le virage, mais se heurte à un problème de taille : le coût.

On a déjà commencé pour remplacer nos plats de plastique déjà recyclables, mais les prix sont exorbitants. Je paie présentement 45 cents comparativement à 90 cents pour ce qu'on m'offre. Est-ce que le consommateur est prêt à payer le double pour le plat? , se questionne le restaurateur.

Un succès

Des entreprises ont pourtant pris le virage vert avec succès. C’est notamment le cas du Café Cambio. L’établissement du centre-ville de Chicoutimi n'utilise à peu près plus le plastique et favorise les contenants compostables. La direction accepte même que les clients viennent chercher leurs repas avec leurs propres plats. Cette manière de faire s'est imposée au fil du temps, mais commande rigueur et discipline.

Ça demande une organisation à l'intérieur pour être capable d'organiser, planifier plus de plonge, planifier le recyclage et le compostage. Il y a des coûts aussi, mais en même temps, on économise sur les poubelles parce qu'on fait vider nos conteneurs à déchets moins souvent , fait valoir l’employée Johanne Morin.

Le pas sera sans doute plus difficile à franchir pour la restauration rapide, malgré les efforts déployés par certains commerçants au cours des dernières années. Tous attendent d’en savoir plus sur les incitatifs et les pénalités que le gouvernement fédéral mettra en place.

D'après le reportage de Denis Lapierre