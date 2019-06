Sur la route avec le cabaret cri de Tomson Highway

L’artiste cri Tomson Highway sillonne les petites communautés du nord du Manitoba avec un spectacle de type cabaret intitulé Songs in the Key of Cree. Le projet vise notamment à revitaliser la langue crie, par le biais de la musique country et western.

L’auteur-compositeur et dramaturge originaire de Brochet, dans le nord du Manitoba, raconte le spectacle qui compte 12 de ses chansons.

Ça raconte le rêve d’une jeune femme du nord du Manitoba, qui rêve d’une carrière comme chanteuse de country. Parce qu'elle vient d’une communauté extrêmement éloignée, la chance qu’elle réussisse c’est presque impossible. Il y a beaucoup d’obstacles , explique Tomson Highway.

Elle va défaire ces obstacles un à la fois [...]. À la fin de l'histoire, elle devient une immense vedette de la musique country , dit-il.

L’une des particularités de la pièce est son héroïne qui insiste pour chanter uniquement en cri [des bois]. M. Highway œuvre depuis longtemps pour la préservation et la revitalisation de sa langue maternelle.

On rit avec chaque syllabe [...], c’est un sens de l’humour qui n’existe pas nécessairement dans la langue anglaise. C’est ça qu’il faut préserver. Tomson Highway, artiste autochtone

Il ajoute que la planète ne devrait jamais oublier comment rire .

Le spectacle se déroule donc entièrement en cri, avec six musiciens et une chanteuse. Il passe par neuf communautés : Misipawistik (Grand Rapids), Opaskwayak et Le Pas, Norway House, Cross Lake, Nisichawayasihk (Nelson House), Thompson, Brochet, Brandon, et sera donné en dernier sur les planches du Tom Hendry Warehouse Theatre à Winnipeg, le 13 juin.

Le metteur en scène explique que les représentations attirent toute une gamme de spectateurs, des enfants qui dansaient devant la foule à Nelson House , aux aînés.

Pour beaucoup, c’est une première, dit-il. Ils sont émerveillés, parfois ils rient beaucoup et parfois ils vont pleurer [...]. C’est probablement la première fois qu'ils ont entendu leur langue chantée dans le contexte de la musique country.

« C’est rendu notre musique »

La musique country, ça fait partie de la culture depuis les années 40 avec l’arrivée de la radio dans le Nord , poursuit Tomson Highway. La légende veut que les ondes d’une puissante antenne de Nashville fût, à l'époque, la seule à atteindre le Nord canadien, et ce, seulement la nuit.

C'était la première fois qu’on a entendu de la musique enregistrée, et parce que ça venait de Nashville, c'était de la musique country qu’on a entendue. C’était la première musique européenne qu’on a entendue et on est tombés amoureux , dit M. Highway.

C’est rendu notre musique , conclut-il. Selon lui, la musique country est unique, car elle porte la marque de trois grandes cultures présentes en Amérique du Nord, la culture autochtone, africaine et européenne.

Une première tournée a été offerte en Saskatchewan en 2018. L’étape finale dans le développement de ce spectacle sera une production peaufinée avec costumes, décors et projecteurs l’an prochain.

