Ottawa s'attaque à la congestion au centre-ville : une cinquantaine de constats d'infraction remis aux automobilistes

Plus d’une cinquantaine de constats d’infraction ont été délivrés, lundi matin, aux automobilistes qui étaient stationnés dans des zones interdites, au centre-ville d'Ottawa.

Cette mesure fait partie du nouveau « plan de mobilité » temporaire qui a été mis en place par la ville d’Ottawa pour réduire les problèmes de circulation.

La Ville a notamment augmenté le nombre d’agents de stationnement pour une durée de deux semaines.

Au cours de cette période, les agents vont circuler à bicyclette pour éviter d’entraîner plus de problèmes de circulation dans le centre-ville et vont particulièrement surveiller les voies réservées aux autobus et les zones où les arrêts ne sont pas autorisés.

Les agents de stationnement se déplaceront à bicyclette au cours des prochaines semaines pour éviter de contribuer à la congestion routière dans le centre-ville d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

Nous savons que la situation est particulièrement difficile avec nombreux les travaux routiers et que cela peut devenir très frustrant avec les nombreux refoulements et nous allons avoir des agents supplémentaires pendant ces périodes de pointe, affirme Alison Sandor, porte-parole du service des règlements municipaux de la Ville d’Ottawa.

Des agents ont été ajoutés sur le terrain pour les deux prochaines semaines pour l’instant, mais la Ville d’Ottawa pourrait décider de prolonger ces mesures au-delà de cette période.

La congestion routière est un problème dans le centre-ville d’Ottawa depuis quelques semaines, notamment en raison de la fermeture de plusieurs artères et ponts dans le cadre de travaux routiers.

La Municipalité croit que les problèmes de circulation seront atténués une fois que la nouvelle ligne du train léger sera en fonction.

Avec les informations de Stéphane Leclerc