Revaloriser des millions de pneus : la recette gagnante de Laurierville

Plusieurs millions de pneus se retrouveront dorénavant chez Weded, une entreprise de recyclage de Laurierville.

Weded affirme avoir trouvé la recette pour éviter d'enfouir ou de brûler en cimenterie les fibres de polyester et de nylon des pneus. Il ne suffirait que de les mélanger à différents plastiques pour créer des produits à valeur ajoutée.

La fibre va probablement être transformée en granule de plastique suivant un procédé qu’on a développé. Le caoutchouc va être revendu à l’industrie qui s’en sert pour différents produits , explique le contrôleur pour l’entreprise Michel Babeu.

L’acier sera également récupéré et revendu.

Des bénéfices pour la Ville

Le projet créera une trentaine d'emplois, à la grande satisfaction du maire de la communauté de 1400 résidents.

En plus du point de vue environnemental, c’est un bon signe, renchérit le maire de Laurierville, Marc Simoneau. Au Québec on a connu beaucoup de problèmes dans le recyclage de pneu et là on est tombé sur une entreprise sérieuse.

Le projet, rappelle Michel Babeu, aurait cependant été de moindre envergure sans le soutien des autorités provinciales.

Recyc-Québec nous a garanti un approvisionnement pour les deux prochaines années ce qui nous a permis de compléter notre financement et de contacter d'autres joueurs intéressés par nos produits , révèle-t-il.

Le contrôleur est convaincu de combler un besoin auquel les autres joueurs québécois ne répondent pas actuellement.