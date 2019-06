Marathon d’annonces gouvernementales au Manitoba avant un silence préélectoral

La ministre du Développement durable, Rochelle Squires, et le gouvernement fédéral ont annoncé lundi matin un financement conjoint de 11,8 millions de dollars pour aider l’industrie du camionnage à adopter des mesures écoénergétiques. À titre d'exemple, cet argent permettra aux entreprises de doter leurs véhicules de pneus conçus pour réduire leur consommation de carburant.

Le ministre de la Santé, Cameron Friesen, a promis pour sa part 2,7 millions de dollars pour améliorer les soins de santé mentale et le traitement de la toxicomanie. Cet argent permettra d'augmenter la capacité des cinq cliniques d'accès rapide aux traitements des dépendances et d’ajouter 16 nouveaux lits.

La ministre des Familles, Heather Stefanson, a déclaré que plus de 2,6 millions de dollars ont été amassés dans le cadre d'une « obligation à impact social », pour un programme qui met en lien les mères autochtones à risque avec des doulas.

La ministre des Services de la Couronne, Colleen Mayer, a annoncé une contribution de 15 millions de dollars pour des travaux à la salle du Centenaire à Winnipeg, notamment le remplacement de son toit.

Enfin la province a également promis 240 000 $ par an pour la recherche et le traitement de la maladie de Lyme et d’autres maladies transmises par les tiques.

À mesure que les cas humains de maladie de Lyme augmentent au Manitoba et ailleurs au pays, notre gouvernement est déterminé à rester à l'avant-garde de la recherche, de la lutte et de la sensibilisation aux maladies transmises par les tiques , déclare le ministre Friesen dans un communiqué.

Une élection en septembre?

Ces multiples annonces du gouvernement surviennent avant le déclenchement prévu d’un embargo médiatique « volontaire ».

Le premier ministre Brian Pallister, qui est présentement en voyage en Europe, a annoncé la semaine dernière que cette période serait lancée « dans les prochains jours ».

Selon la loi provinciale, il est interdit aux ministères du gouvernement et aux organismes de la Couronne de faire de la publicité ou de publier des renseignements sur leurs programmes ou leurs activités dans les 90 jours qui précèdent une élection à date fixe.

Dans le cas d’une élection partielle toutefois, cette période d’embargo ne s’applique qu’à la durée de la campagne électorale (entre 28 et 34 jours, toujours selon la loi). L’objectif est d'empêcher le parti au pouvoir d'avoir un avantage sur les autres partis.

La prochaine élection à date fixe au Manitoba est prévue pour le 6 octobre 2020, mais Brian Pallister a indiqué à plusieurs reprises qu'il souhaite tenir une élection cette année. Il a également déclaré que même s’il déclenche une élection anticipée, il respecterait « l’esprit de la loi » en s’imposant un silence médiatique de 90 jours.

Le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, estime que la multitude d’annonces gouvernementales de ce lundi envoie un signal. C’est un signe clair que Pallister prépare le terrain pour un embargo médiatique dès cette semaine , dit-il dans une déclaration écrite.