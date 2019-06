Les Cris laissent leurs traces au Musée canadien de l’histoire

Cette exposition de l’Institut culturel cri Aanischaaukamikw (AICC) a été entièrement conçue avec une équipe de conservateurs et de designers cris. Les aînés et la communauté ont été impliqués dans le processus de création pour s’assurer de bien représenter l’identité des Eeyou d’eeyou Istchee, le «peuple de la terre».

Cette façon de procéder assez unique est ce qui a le plus interpellé, Jean-Marc Blais, le directeur général du Musée canadien de l’histoire.

Ce n’est pas la perspective d’une seule personne. Ce n’est pas la perspective d’un conservateur de musée. C’est la perspective d’une communauté. Jean-Marc Blais, directeur général du Musée canadien de l’histoire

Le territoire est au coeur de l’identité crie, c’est le lieu où l’on vit et marche. Les concepteurs de l'exposition ont fait le choix de raconter l'histoire et la culture de leur peuple à travers l’évolution de leurs déplacements.

La salle contient plus de 150 artéfacts essentiels à cette activité, comme des raquettes, mocassins et parkas. L’exposition fait également une large place aux rites de passages, notamment les premiers pas sur la terre ou en raquette à l’âge de cinq ans.

Des artéfacts que l'on retrouve dans le cadre de l'exposition Empreintes de pas - Une marche à travers les générations au Musée canadien de l'histoire. Photo : Radio-Canada / Alexandra Angers

La langue crie, l’iiyiyiuyimuwin, est par ailleurs mise en valeur. Il est possible de s'asseoir près d’un tipi et d’écouter des enregistrements de récits, légendes et chants. Une façon de garder cette langue vivante et de lui rendre hommage, en cette année internationale des langues autochtones.

Une activité encore bien présente

Les nouvelles générations ne sont pas laissées pour compte comme en fait foi un panneau consacré à la marche des Nishiyuu en 2013. À cette occasion, des jeunes Cris accompagnés d'un guide, ont parcouru 16 000 km pour se rendre à Ottawa dans la foulée du mouvement « Iddle no more ». Cet événement rappelle que la marche continue d’être importante chez les Cris et permet de surmonter les traumatismes du passé.

Pour Jean-Marc Blais, cette notion d’empreinte, présente tout au long de l’exposition, est porteuse d’espoir. Quand on laisse un pas, on montre un chemin, mais en même temps, on montre le chemin aux générations futures. [...] C’est très touchant, parce que ça encourage les plus jeunes générations à être encore plus fières de leur culture , soutient-il.

Le public peut également découvrir tout au long du parcours des oeuvres d’artistes cris contemporains.