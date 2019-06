Le Marché public de la Vallée-de-l'Or dévoile sa programmation estivale

Une cinquantaine de marchands ont déjà confirmé leur participation cet été. On sent une espèce d'engouement, de hâte. Est-ce que l'hiver a été dur? Les gens ont hâte au marché public, se réjouit la directrice générale, Amélie Barbe. C'est sûr qu'au cours de la saison, il y a des producteurs qui vont s'ajouter, il y a des organismes à but non lucratif qui vont s'ajouter.

En plus des produits offerts sur place, les citoyens pourront prendre part à une série d'activités proposées par l'organisme, dont une nouveauté cette année, la Journée Zéro déchets. On sentait vraiment qu'il y avait une espèce de momentum de zéro déchet, les gens en parlent beaucoup, sont très curieux, se questionnent sur le zéro déchet , explique Mme Barbe.

Liste des activités offertes au marché 16 Juin : BBQ du maire

23 juin : St-Jean Baptiste au marché

7 juillet : Brunch pour la Croix rouge

14 juillet : Journée santé

28 juillet : Journée familiale

11 août : Semaine des marchés publics

18 août : Journée Zéro déchets

25 août : Journée Zen

1er septembre : Saveurs du monde

8 septembre : Journée agricole

15 septembre : Jeunes marchands

29 septembre : La Culture au marché

En plus de favoriser la consommation locale, l'organisation du marché public souhaite créer un lieu de socialisation pour les citoyens. C'est sûr que le marché public est un lieu de rencontre pour faire l'achat de produits agroalimentaires ou artisanaux. Mais au-delà de cela, c'est un lieu de rencontre, d'activités , souligne Mme Barbe.

Un sondage effectué par l'organisation a permis de constater que plusieurs personnes qui ne résident pas à Val-d'Or fréquentent le marché. Toujours selon ce sondage, 13 000 personnes ont participé à l'une ou l'autre des activités du marché en 2018.