La pluie aide à combattre l’incendie de forêt près de Gogama

En matinée, 11 équipes de garde-feu et une équipe de gestion des incidents bravaient les flammes de Timmins 2.

Deux des pompiers forestiers luttant contre l'incendie Timmins 2. Photo : Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

Neuf équipes de feu additionnelles se joindront aux efforts d’ici la fin de la journée , affirme Isabelle Chénard, spécialiste des communications du Ministère des Richesses naturelles et des Forêts.

Les pompiers peuvent aussi compter sur le renfort de près de 50 millimètres de pluie, selon un avertissement d’Environnement Canada.

Nous nous attendons que par la fin de l’après-midi, il y ait eu 18 mm de pluie dans la région de Timmins 2 , indique Mme Chénard.

Si du soleil est prévu pour la journée de mardi, Mme Chénard explique cependant que, plus tard cette semaine, il est possible que 20 mm de pluie additionnels soient enregistrés dans les environs du feu .

Les flammes qui battent en retraite ont permis à la route 144 de rouvrir tôt lundi matin.

L'incendie Timmins 02 s'étend sur une superficie de 5000 hectares. Photo : Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

Toutefois, la communauté de 255 habitants se prépare toujours pour une éventuelle évacuation.

Si la communauté perd l’électricité, alors on commence l’évacuation , a affirmé la secrétaire-trésorière de la Régie locale des services publics de Gogama, Christine Bédard.

On a déjà pris toutes les démarches , explique Mme Bédard. Les chambres sont réservées à Timmins, nous avons une salle où les gens peuvent s’enregistrer au centre communautaire ici et une autre à Timmins, et nous avons un autobus et un conducteur en attente.

Plus d’une cinquantaine de résidents ont déjà quitté le village depuis la diffusion d'un avis d’évacuation volontaire samedi, indique-t-elle.

Une séance d'information sur l'incendie Timmins 02, organisée par la Régie locale des services publics et le service des incendies, a lieu à 18 h 30 lundi soir, au centre communautaire de Gogama.