Un bris de fibre optique cause des pannes sur le réseau de TELUS et Rogers

Un bris de fibre optique affecte depuis lundi matin les services de TELUS et Rogers en Abitibi-Témiscamingue.

Tant les abonnés d'Internet que de la téléphonie mobile éprouvent des problèmes intermittents depuis le début de la journée.

Par courriel, TELUS a assuré que ses techniciens ne ménagent aucun effort pour rétablir le service le plus rapidement possible en Abitibi-Témiscamingue .

L'entreprise indique que comme sa priorité est de rétablir le service le plus rapidement possible, elle ne connaît toujours pas la cause de ce bris.

Nous procéderons à une investigation complète une fois le service rétabli , précise la porte-parole Jacinthe Beaulieu.

Selon nos informations, plusieurs édifices gouvernementaux seraient notamment touchés sur le territoire de la région.