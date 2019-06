Finis les travaux sur le pont de l'Île-d'Orléans durant les week-ends

Le ministre des Transports, François Bonnardel, en a fait l’annonce lundi sur son compte Twitter. Les travaux, qui devaient s’étaler sur trois week-ends, auraient avancé plus rapidement que prévu.

Les ouvriers du MTQministère des Transports du Québec pourront les compléter sans avoir à travailler durant le jour, la fin de semaine.

Pourtant, pas plus tard que dimanche, le Ministère soutenait qu’il était impossible de réaliser les réparations uniquement la nuit en raison, notamment, des excavations à effectuer.

Lorsqu'on fait de l'asphalte, par exemple, on peut faire 500 mètres une nuit. On se tasse et la nuit suivante, on recommence. Mais ici, il faut creuser un trou qui est assez imposant dans la chaussée et le déroulement du chantier ne nous permettait pas de faire des interventions de nuit , affirmait le porte-parole du MTQministère des Transports du Québec , Guillaume Paradis.

Une longue file d'attente s'est formée du côté de Québec, vers l'île d'Orléans, samedi. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Jusqu’à 2 heures pour traverser

Samedi, des résidents, des commerçants et des touristes ont mis jusqu’à 2 heures pour traverser le pont de l'Île-d'Orléans, seul accès terrestre reliant l’île à la Rive-Nord du fleuve Saint-Laurent.

La grogne était palpable, d’autant qu’il s’agissait d’une des premières fins de semaine de beau temps de la saison sur l’île d’Orléans, qui dépend grandement de l’activité touristique.

Ça ne passe pas, a lancé Louise Paradis, du casse-croûte Chez Mag. On est en fonction six mois par année. On nous coupe nos plus belles fins de semaine.

Durant les travaux, la circulation se fait en alternance et est contrôlée par des signaleurs. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

La colère était telle qu’une manifestation était prévue samedi prochain afin de réclamer l’arrêt des travaux durant les week-ends.