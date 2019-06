Stratégie électorale des leaders de la communauté francophone hors Québec

Le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Denis Simard, a participé aux rencontres. On a parlé de stratégie électorale pour les élections fédérales de 2019 , a t-il déclaré lors d’une entrevue à l’émission Point du Jour.

Denis Simard a rappelé que les organismes francophones sont apolitiques, mais qu’il est tout de même important de trouver des appuis politiques.

Le dossier de la modernisation de la Loi sur les langues officielles a aussi été abordé. Tous les partis politiques se sont engagés à aller de l'avant, mais reste à voir quels seront leurs actions concrètes, selon Denis Simard.

La FCFA et son réseau [ont] suggéré un projet de loi pour la moderniser, on est rendu dans la phase finale. On a approché tous les partis politiques, et tous se sont engagés à moderniser la loi

Denis Simard, président de l'Assemblée communautaire Fransaskoise (ACF)