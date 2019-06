Un vélo pour l’été

Alors que l’été arrive, son nouveau vélo lui permettra de se balader à sa guise. Arrivée au Canada il y a quatre ans, Cathy n’avait pas de bicyclette, mais la générosité des élèves bénévoles de son école lui permettra d’être un peu plus libre cet été.

« C’est sûr que je vais aller au parc Lambert pour voir mes amis »

Cathy Herera de l'école secondaire des Pionniers reçoit son vélo Photo : Radio-Canada

L’initiative revient aux élèves de « Sport Plus » de l’école Des Pionniers. Tous les ans, des élèves de cette concentration partent à Cuba avec des vélos retapés. Une fois la randonnée terminée, les bicyclettes sont données à des Cubains qui en ont besoin.

Cette année, le nombre de vélos réparés pour le voyage à Cuba dépassait les besoins du groupe. « Au lieu de les donner aux Cubains, on a décidé de les donner aux gens d’ici, » précise Stéphane Pratte, professeur de science qui participe au projet qui ajoute : « Tant mieux si c’est utile. »

Un appel à tous a été lancé dans l’école pour connaitre les besoins. « Il y a eu 15 jeunes intéressés, le hasard fait bien les choses, nous avions 15 vélos de disponibles, » souligne Stéphanie Lompré, animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire de l’école des Pionniers.

« On a sélectionné des élèves en francisation et acheté un vélo pour les parents qui viennent d’arriver au pays c’est pas nécessairement une priorité et pour eux [les enfants] avec l’été qui arrivent c’est une façon de se déplacer un peu plus rapidement. »