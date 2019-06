Les moucherons envahissent une plage de la Péninsule acadienne

Des images d'un énorme nuage d'insectes volant sur une plage de Four Roads, dans la Péninsule acadienne, impressionnent les biologistes, qui pensent que les conditions météorologiques seraient en cause.

Monia Chiasson, de Caraquet, visitait la plage de Four Roads pour la première fois afin de prendre une marche matinale avec son copain. À son arrivée, un homme a avisé le couple de ne pas aller plus loin parce qu'il y avait beaucoup de maringouins.

Curieux, le couple a malgré tout décidé de s'aventurer sur la plage. Téléphone en main, ils ont réussi à capturer des images qui font sourciller les biologistes.

On peut voir sur l'enregistrement des milliers d'insectes former un épais nuage noir le long de la plage. Monia Chiasson raconte qu'elle a marché plus de 30 minutes avant que le nuage ne commence à se disperser.

Elle se souvient encore du bourdonnement que créait l'amas d'insectes.

Ça donne des frissons de voir ça. Plus on avançait, pire que c'était, on aurait dit un mur. Monia Chiasson

Vidéo de moucherons à la plage de Four Roads au N.-B.

Gaétan Moreau, professeur en écologie des insectes à l'Université de Moncton, était impressionné de voir la vidéo circuler sur les médias sociaux.

Les insectes visibles sur l'enregistrement sont des moucherons, selon lui.

Ç'a l'apparence au premier coup d’œil de ce que l'on appelle des moucherons. C'est un peu comme le cousin du moustique , dit-il.

Un phénomène causé par les conditions météorologiques

Il croit que ce phénomène « du nuage » s'expliquerait par la longue période de froid qui a ralenti le développement des insectes. Avec la température chaude qui a fait son entrée, le développement des insectes a pris une voie accélérée. Résultat : les insectes se réveillent tous en même temps.

Ce qui s'est passé cette année, c'est qu'il a fait tellement froid que le développement des insectes a avancé, mais ne pouvait pas se poursuivre parce qu'il manquait d'éléments de chaleur. Donc tout ce qui est en train de se dérouler maintenant se déroule en accéléré , poursuit le professeur Moreau.

Il explique que ces nuages d'insectes sont normalement sans danger et qu'on peut les traverser sans risque pour la santé. Il n'est pas rare d'en croiser dans la province, mais il avoue que la dimension de ce nuage-ci est beaucoup plus grande que ceux qu'on rencontre normalement.

Des fois on en voit des touts petits, mais là c'est un très, très, très gros nuage. C'est quand même assez impressionnant de voir des vagues comme ça qui se déplacent, mais ce n'est pas inhabituel , ajoute le professeur d'écologie des insectes.

Avec les informations de Patrick Lacelle