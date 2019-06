Procès du pasteur Mukendi : « Il a menacé de me tuer  », allègue une présumée victime

La femme de 31 ans a notamment relaté un événement où le pasteur l'aurait menacée de mort et blessée avec un couteau.

Les faits se seraient produits à la résidence du pasteur, où elle devait se rendre pour faire les repas, le ménage et s'occuper de l'enfant de Paul Mukendi.

L'homme de 41 ans est accusé d'agressions sexuelles, de voies de fait armées et de menaces de mort.

Le fondateur de l'église Parole-de-Vie aurait agressé la plaignante à de multiples reprises pendant une dizaine d'années. La présumée victime, aujourd'hui âgée de 31 ans, avait 14 ans au début des faits allégués.

Le jour de l'agression sexuelle, la femme affirme avoir tenté de dissuader Mukendi.

Je ne voulais pas et je lui ai dit que j'avais mes règles. Il était en colère et m'a dit qu'il voulait vérifier , a témoigné la présumée victime.

Le pasteur serait alors entré dans une violente colère, en réalisant que la femme lui avait menti et qu'elle n'avait pas ses règles.

Il a menacé de me tuer quand il a constaté que je n'avais pas mes règles. Il a pris un couteau à steak dans la cuisine en haut. Il est revenu avec le couteau et a fait une entaille en haut de ma fesse gauche , a-t-elle raconté.

Son témoignage semblait parfois confus et a été interrompu plusieurs fois parce que la femme avait des pertes de mémoire.

Donnée en offrande

Elle a également répété plusieurs fois : Ma mère m'avait donnée en offrande à lui. Je ne pouvais pas refuser. C'était un homme de Dieu.

C'était la première fois que la femme racontait cet épisode. Elle affirme qu'elle ne savait pas vers qui se tourner.

Mes parents étaient partis, je ne savais pas à qui me confier. J'avais peur d'avoir à m'expliquer à l'hôpital. J'avais aussi peur d'entacher l'oeuvre de Dieu , a-t-elle affirmé.

Elle soutient que la blessure infligée par le couteau lui a fait mal pendant plus de six mois.

La femme a également mentionné que Mukendi la frappait et la giflait de façon répétitive, sans pouvoir relater quand exactement. Elle affirme que le pasteur l'a frappé avec une ceinture, ses poings, ses pieds et des souliers.

Ça enflait, ça bourdonnait dans mes oreilles. Je me mordais la lèvre parce que la douleur était trop forte , a-t-elle souligné.

Elle soutient aussi que le révérend serait responsable d'une cicatrice qu'elle a à l'épaule gauche et d'une autre, à la cheville gauche. Elle se serait coupée quand Paul Mukendi lui aurait lancé un verre sur la cheville.

Il y aurait eu, au cours des années, plusieurs autres agressions sexuelles, à divers endroits.