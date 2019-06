Repêchage de la LHJMQ : la meilleure cuvée pour les Forestiers depuis 2014

La séance de repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a souri aux Forestiers d’Amos. Six de leurs joueurs ont vu leur nom être prononcé et un autre a reçu une invitation à un des nombreux camps d'entraînement, qui se dérouleront plus tard cet été. Il s'agit de la meilleure cuvée de Forestiers repêchés depuis 2014.

Après des années moins reluisantes en termes de joueurs repêchés et alors que 10 joueurs amossois ont été sélectionnés au cours des trois dernières années, l'organisation des Forestiers a conclu le repêchage 2019 avec un sentiment de devoir accompli.

C'est du moins ce que pense le président des Forestiers, Yves St-Laurent. Ça apporte un vent de fraîcheur à l'équipe et à l'organisation , concède-t-il.

En 2018, cinq joueurs avaient été repêchés, contre deux en 2017 et trois en 2016. Ces résultats contrastaient avec les neuf joueurs sélectionnés en 2014.

Nous sommes une ligue de développement, notre objectif est de former des joueurs de hockey et des individus. Le développement académique est tout aussi important pour nous et c'est une grande fierté de voir ces joueurs repêchés et même ceux qui n'apparaissent pas sur la liste de la LHJMQ, parce que nous progressons bien en tant qu'organisation , mentionne-t-il, deux jours après le repêchage.

Nombre de joueurs des Forestiers repêchés depuis 10 ans 2019 : 6

6 2018 : 5

5 2017 : 2

2 2016 : 3

3 2015 : 5

5 2014 : 9

9 2013 : 12

12 2012 : 8

8 2011 : 7

7 2010 : 6

6 2009 : 5

Une mission éducative

Les dernières saisons, sur le plan sportif, ont été difficiles. Malgré tout, l'organisation rappelle que sa mission n'est pas de cumuler les victoires à tout prix. Le président, M. St-Laurent, indique qu'il n'est pas difficile de ne pas déroger à l'objectif, qui est de développer des joueurs.

Pour nous ce n'est pas difficile de conserver la mission. C'est peut-être difficile aux yeux des parents et des spectateurs, mais pour l'organisation, la mission n'a jamais changé.

Nous sommes là pour développer des jeunes et notre mission numéro un est l'éducation de nos joueurs. Yves St-Laurent, président des Forestiers d'Amos

On garde le cap sur l'éducation de nos jeunes. Les victoires, si elles sont là, ça fait en sorte que plus de gens vont aux matchs, mais on veut voir les jeunes progresser en tant que joueurs de hockey. La victoire n'est pas une absolue nécessité.

On veut que les parents puissent dire “je vous ai emmené mon jeune au mois d'août et je vois qu'il a progressé en tant que joueur de hockey et en tant qu'individu” , ajoute-t-il.

Améliorer le sentiment d'appartenance

En matière de hockey, les Valdoriens sont Foreurs et les Rouynorandiens sont Huskies. Yves St-Laurent souhaite toutefois que les gens recommencent à s'identifier à l'équipe. On veut qu'à Amos, les gens soient Forestiers , indique-t-il.

Pour ce faire, il estime que les membres de l'organisation doivent poursuivre leur implication dans la communauté. On doit continuer à s'impliquer au hockey mineur et on doit continuer à faire du bénévolat , énumère-t-il.

Si on fait ça, les gens vont mieux connaître les joueurs et les citoyens vont se dire “les gars nous ont aidés et on peut leur redonner un peu de notre temps, tiens, on va aller voir un match” , raconte Yves St-Laurent.

Un poste d'entraîneur à combler

Par ailleurs, mentionnons qu'Éric Bouchard, l'entraîneur adjoint, a quitté les Forestiers. Il s'est trouvé un emploi dans le Junior AAA. Les Forestiers sont donc à la recherche d'un entraîneur adjoint pour épauler Guillaume Bisaillon.

La saison des Forestiers s’entamera au début du mois d'août avec le camp d'entraînement.