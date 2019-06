Les Remparts ajoutent deux attaquants américains

Deux jours après avoir repêché 16 nouveaux joueurs, dont les choix de première ronde Nathan Gaucher et Jacob Melanson, lors du repêchage de la LHJMQ, les Remparts étaient détenteurs des 8e et 26e choix de la séance de sélection de deux rondes des joueurs américains, lundi matin.

Le directeur général et entraîneur-chef Patrick Roy a d’abord jeté son dévolu sur Matt Copponi. Originaire du Massachusetts, le centre de 1m73 (5’8’’) et 130 livres a disputé la dernière saison avec l’équipe de l’école secondaire Mansfield High. Celui qui a eu 16 ans il y a moins d’une semaine a amassé 8 buts et 28 passes en 36 matchs, cette année.

Choix de 2e ronde des Diables Rouges, Casey Raffone est pour sa part originaire du Connecticut, mais il a disputé la dernière saison au Massachusetts dans l’uniforme des Selects Hockey Academy U15. Âgé de 16 ans, l’attaquant de 1m75 (5’9’’) et 160 livres a amassé 14 buts et 22 passes en 57 parties.

Règlements contestés

Rappelons que les joueurs américains étaient auparavant sélectionnés lors du même repêchage que les joueurs canadiens, mais la LHJMQ a implanté un repêchage américain spécifique depuis 2018.

Selon les règlements de la Ligue canadienne de hockey, les équipes de la LHJMQ peuvent repêcher les espoirs américains des états de la région de la Nouvelle-Angleterre. Les espoirs des états de New York, du New Jersey, de l’Illinois, du Michigan, du Wisconsin et de la Pennsylvanie sont réservés à la Ligue de hockey de l’Ontario alors que la Ligue de l’Ouest a mainmise sur la côte Ouest et le Minnesota.