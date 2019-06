La Capsule Bistro-Cinéma ferme ses portes

L’annonce a été faite sur la page Facebook de l’entreprise.

La croissance de la dernière année a été immense et elle a demandé beaucoup d'investissements en temps et en énergie, de sorte que Vicky Langlois [la propriétaire] est épuisée et doit se retirer , peut-on lire sur le réseau social.

J'ai tenté d'écrire et de réécrire et de corriger ce message de 1001 fois différentes. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment on débute un message d'adieu. La Capsule Bistro-Cinéma

Ouvert en 2016, la Capsule présentait des films de tous genres et servait également de salle pour accueillir différents événements.

L’établissement organise une fête de fermeture ce vendredi et une vente de liquidation aura lieu samedi.