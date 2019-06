FLIP Fabrique se projette dans l’univers d’un parc d'attractions à Québec

Le déménagement du nouveau spectacle de FLIP Fabrique s’imposait, alors que l’événement a fait salle comble à plusieurs reprises lors des années précédentes , a déclaré Alicia Despins, membre du comité exécutif. La Ville de Québec souhaite ainsi accueillir un plus grand nombre de personnes du 16 juillet au 1er septembre, du mardi au dimanche.

Ce sont 2000 places assises qui seront accessibles sur le site, selon la Ville, ainsi que 3000 places debout.

Incursion dans un parc d’attractions

La nouvelle formule du spectacle de FLIP Fabrique, intitulé Féria, l’attraction, porte sur un groupe d’amis voyageant à bord d’un corbillard qui découvrent un parc d’attractions abandonné. Ces jeunes investissent les lieux, défient la gravité et prennent des risques.

L’an dernier, la production Féria présentée dans le Vieux-Port traitait du rêve à travers un personnage qui reçoit une mystérieuse invitation dans la poche de son veston.

Des artisans de FLIP Fabrique pour la production Féria, l'attraction lors du point de presse lundi à Québec. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

La production 2019 comprend la collaboration d’une quinzaine d’artistes de cirque qui en mettront plein la vue aux spectateurs. C’est la musique de la formation Groenland, un groupe de Montréal, qui accompagnera les mouvements des artistes.

Un déménagement qui ne plaisait pas à tout le monde

En décembre 2018, des commerçants des environs du Vieux-Port de Québec se disaient déçus d’apprendre que le spectacle de FLIP Fabrique ne serait plus présenté dans leur secteur de la ville. Installés à l’Agora depuis 2015, les artistes de cirque performeront maintenant près du Centre Vidéotron, dans La Cité-Limoilou.

Lundi, la Ville a rappelé avoir pris cette décision dans le but d’offrir la production au plus grand nombre de spectateurs possible. FLIP Fabrique a accepté le contrat, qui s’élève à 2 064 000 $ pour créer, produire et diffuser ce spectacle.

En 2019, la production Féria, l’attraction sera présenté à 21 h du 16 juillet au 4 août et à 20 h 30 du 6 août au 1er septembre. Au coût de 10 $, des places de stationnement seront accessibles pour les visiteurs qui le désirent sur le site d'ExpoCité.

De son côté, l’Agora du Port de Québec accueillera du 22 au 25 août l’événement Bordeaux fête le vin à Québec.