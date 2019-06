Les excursions aux baleines interdites dans une partie du Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent

Concrètement, les neuf entreprises de croisières qui offrent des sorties dans ce secteur ne pourront plus aller dans cette zone comprise entre la pointe au Bouleau, à Baie-Sainte-Catherine, et Gros cap à l'Aigle, dans Charlevoix. Dans son communiqué, Parcs Canada indique que cette mesure a été développée en partenariat avec [ces] entreprises .

Cette mesure est adoptée pour protéger les bélugas du Saint-Laurent, dont le quart des quelque 900 individus en vie se trouvent en période estivale dans ce secteur protégé du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent. Les femelles et leurs petits fréquentent les lieux en raison de l'abondance de nourriture dans ces eaux peu profondes et plus chaudes .