E3 2019 : Microsoft annonce une nouvelle console

La prochaine console Xbox sera lancée d'ici la fin de 2020 et elle sera quatre fois plus puissante que la Xbox One X, selon ce qu'a annoncé Microsoft dimanche, en marge de l'E3 à Los Angeles. Le géant américain du jeu vidéo a également dévoilé un service de jeu par infonuagique et plusieurs jeux à venir.

La future console de Microsoft s’appelle pour l’instant Project Scarlett, en attendant que son nom officiel soit révélé.

Scarlett réduira considérablement l’écart de puissance existant entre le marché des consoles de jeu et celui des jeux vidéo sur ordinateur.

La console sera équipée d’un processeur basé sur l’architecture Zen 2 d’AMD et pourra compter sur de la mémoire vidéo GDDR6. En d’autres mots, elle devrait être capable d’afficher des jeux en résolution 8K, soit quatre fois plus de pixels que la résolution 4K, le tout à 120 images par seconde.

Microsoft affirme par ailleurs que Scarlett sera en mesure d’effectuer le traçage de rayons (ray tracing) en temps réel, une technologie à la fine pointe qui commence à faire son apparition sur les ordinateurs de jeu les plus performants. Le traçage de rayons permet de simuler la lumière plus réalistement qu'avant, afin qu’elle soit réfléchie sur différentes surfaces, comme l’eau et le verre.

Tout comme ce que Sony a déjà annoncé pour la prochaine PlayStation, Microsoft promet que Scarlett contiendra un disque SSD au lieu d’un disque dur. Cela devrait réduire considérablement les temps de chargement : jusqu’à 40 fois par rapport aux consoles actuelles, selon Microsoft.

« Nous vous avons entendu, a affirmé Phil Spencer, directeur de Xbox. Une console devrait être conçue, fabriquée et optimisée pour une seule et unique chose : le jeu. »

Project Scarlett sera lancée à temps pour les Fêtes de 2020.

Pas de Xbox sans Halo

Un lancement de console Xbox ne serait évidemment pas complet sans un nouvel épisode de la série Halo. Les amateurs du personnage de Master Chief, le super soldat à l’emblématique armure verte, pourront renouer avec l’univers de la série dans Halo Infinite.

Peu de détails ont été divulgués sur le prochain Halo, mais on sait d’ores et déjà qu’il sera conçu à l’aide d’un nouveau moteur graphique. Celui-ci devrait pouvoir tirer profit de la puissance de Project Scarlett.

343 Industries, le studio derrière Halo Infinite, a indiqué sur son blogue que le jeu sera un « redémarrage spirituel » de la série. Le studio veut proposer une toute nouvelle histoire en s’appuyant sur les bases déjà posées par les précédents volets, sans pour autant suivre l’ancien récit à la lettre.

God of War, un jeu associé aux consoles PlayStation, a eu droit au même genre de traitement en 2018, et a connu un succès monstre, raflant de nombreux prix prestigieux et recevant des critiques dithyrambiques.

343 Industries espère peut-être imiter ce tour de force en 2020, d’autant plus que le directeur musical de Halo Infinite sera Joel Yarger, le même qui avait dirigé la musique de God of War.

Quoi qu’il en soit, ce redémarrage de la série devrait bien servir Microsoft, puisque le studio affirme que Halo Infinite devrait plaire à la fois aux adeptes de longue date de la série et aux néophytes, une stratégie idéale pour le fabricant américain, qui tentera d’attirer le plus de joueurs possible vers sa nouvelle console dès son lancement.

Microsoft contre Google

Microsoft a également donné quelques menus détails sur son service de jeu par infonuagique, xCloud. Celui-ci permettra aux joueurs d’accéder à des jeux vidéo sans l’aide d’une console, grâce aux centres de données de Microsoft.

Ceux-ci prendront en charge à distance les opérations normalement effectuées chez les joueurs par leur console. Dans la mesure où un joueur aura une bonne connexion à Internet, cela devrait lui permettre de jouer dans des conditions comparables, voire même à des résolutions supérieures, à celles des consoles actuelles.

Le service de Microsoft sera lancé en octobre prochain.

xCloud se mesurera à Stadia, un service concurrent récemment présenté par Google et qui devrait être lancé en novembre 2019, soit un mois après celui de Microsoft.