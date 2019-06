Roberge promet d'améliorer les infrastructures pour les écoliers autistes

Jean-François Roberge dit avoir été ému aux larmes de ce qu'il a vu à l'École de l'Étincelle : « Je visite beaucoup d'écoles. [...] Ce que j'ai vu ici est quand même venu me chercher. »

Le ministre a été impressionné par le dévouement des enseignants et des professionnels, qui s'efforcent de sécuriser et de stimuler les jeunes autistes dans des lieux pourtant inadéquats, de l'aveu même du ministre.

« Ça a été négligé et il faut que ça cesse », a-t-il dit.

Dans une lettre envoyée au ministre fin mars, la Commission scolaire de Montréal (CSDM) et d'autres parties au dossier avaient affirmé que la sécurité des élèves et du personnel était « fortement compromise » dans ce bâtiment centenaire.

Le ministre est intervenu deux mois plus tard, après que la CSDM eut alerté Radio-Canada. Selon le personnel de l'Étincelle, la situation était telle que de jeunes autistes en crise devaient être isolés dans des placards, faute de lieu plus approprié pour les calmer.

Lundi, Jean-François Roberge a promis des améliorations à court terme. « Avec les rénovations de cet été, on aura un lieu qui va être correct », a-t-il assuré.

À moyen terme, ça prendra une école soit complètement retapée soit une école neuve, plus adaptée aux besoins de ces élèves et aux enseignants et des professionnels.

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation du Québec