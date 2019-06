Une panne informatique retarde le procès de Justin John Bresaw

Accusé des meurtres de Jean-Guy Labelle, Diane Duhaime et de René Deschatelets, Justin John Bresaw devait revenir au palais de justice d'Amos lundi afin de déterminer s'il est apte à comparaître.

Les parties étaient prêtes à procéder, ainsi que le juge Étienne Parent, mais une panne du système informatique a forcé un report. Les procédures reprendront mardi matin, devant le juge de la Cour Supérieure du Québec, Étienne Parent. L'issue de ces procédures risque d'être déterminante pour la suite du procès.

Deux grandes décisions sont attendues : Justin John Bresaw est-il apte à subir la suite des procédures judiciaires et son avocate, Me Julie Bolduc, continuera-t-elle de le représenter.

Il s'agit de la troisième évaluation psychiatrique pour l'accusé. Si l'accusé est déclaré inapte, il faudrait s'attendre à ce que la Couronne demande une ordonnance de traitement. C'est ce qui avait été fait la dernière fois qu'il avait été déclaré inapte, à l'automne 2018.

Dans le cas contraire, s'il est jugé apte à poursuivre, son avocate, Me Julie Bolduc devra préciser ses intentions. Rappelons qu'avant l'interruption du procès, pour cette évaluation psychiatrique de 10 jours, l'avocate de la défense avait indiqué ne plus vouloir défendre l'accusé.

Dans le cas où Me Bolduc décide de ne plus défendre Bresaw, il est possible que le juge lui accorde un long délai afin qu'il puisse se trouver un autre avocat.