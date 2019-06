Le mot préféré de Joséphine Bacon est Nutshimit. Il signifie en langue innue l’intérieur des terres. J’ai choisi Nutshimit, parce que toute mon identité est là-bas. Je suis originaire du Nutshitmit, bien avant d’être originaire d’une réserve.

Malgré qu’elle habite depuis plus de 50 ans Montréal, ses terres natales ne l’ont jamais quittée. C’est le Nutshimit qui inspire ses recueils. C’est là-bas qu’elle trouve de quoi se nourrir, se soigner, qu’elle puise ses rêves et qu’elle trace son horizon.

J’écris en innu parce que la poésie m’est venue dans ma langue. Joséphine Bacon est l’une des rares poètes de sa nation à écrire en innu-aïmun.

Immortaliser les mots dans la langue de ses ancêtres est important. La poète s’assure ainsi que les prochaines générations pourront accéder à la langue des chasseurs, des nomades, de la toundra et des caribous.

Si la langue innue continue de décliner, son peuple en souffrira, croit Joséphine Bacon.

Si on ne parle plus innu, quelle différence existe-t-il entre moi et la personne du village voisin? La seule différence qui va faire que je suis Innue, c'est que je serai encore dans une réserve.

Joséphine Bacon