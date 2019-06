« On est encore une société qui a besoin du pétrole », plaide Trudeau

Dans une entrevue accordée lundi à Gravel le matin pour faire le bilan de son mandat, le premier ministre du Canada s’est défendu de parler « des deux côtés de la bouche », en se posant comme un défenseur de l’environnement, mais en n’agissant pas en conséquence.

« Au contraire. Ce qu’on reconnaît, c’est qu’il faut absolument agir pour protéger l’environnement et on est en train de le faire », a-t-il assuré, avant de défendre sa décision d’investir dans un oléoduc.

Il faut reconnaître qu’on est encore une société qui a besoin du pétrole. On a besoin d’essence dans nos voitures. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« On a des ressources pétrolières au Canada, mais comme on a vu, malheureusement, il y a de plus en plus de pétrole transporté par train. On le sait que c’est un problème », a-t-il souligné, sans évoquer directement la tragédie de Lac-Mégantic, qui a fait 47 morts en juillet 2013.

« C’est pour ça qu’on sait que des oléoducs bien faits, bien gérés, avec un système en place pour répondre aux accidents possibles, c’est une meilleure façon de faire que se fier sur les rails », a poursuivi Justin Trudeau.

Selon le premier ministre, il est essentiel que la capacité de l’oléoduc Trans Moutain, qui achemine du pétrole vers Burnaby, en Colombie-Britannique,soit doublée afin que les exportations vers les marchés étrangers augmentent.

À défaut d’y parvenir, le Canada est « prisonnier » du marché américain, et n’obtient pas un juste prix pour son pétrole. « On a besoin accéder aux nouveaux marchés hors des États-Unis, et c’est exactement ce qu’on fait », a-t-il plaidé.

Justin Trudeau a souligné que son gouvernement a tout de même imposé un « prix sur la pollution », en décrétant une tarification du carbone dans les provinces canadiennes qui n’avaient pas déjà agi en ce sens.