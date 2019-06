Un prisonnier évadé de la prison de Besnard Lake pourrait se trouver à La Ronge

Randy Timothy Venne, 30 ans, se serait évadé de la prison samedi soir.

L’homme, qui mesure 1,7 m et qui pèse 77 kg, a été vu pour la dernière fois tôt dimanche matin sur la route 165 en direction de La Ronge.

Randy Timothy Venne a de nombreux tatouages sur sa peau. Photo : Fournie par la GRC

Il a les cheveux bruns rasés, les yeux bruns et de nombreux tatouages.

Parmi ceux-ci, on retrouve deux larmes sous son œil gauche, les lettres KV sur sa joue gauche et des étoiles sur son poignet droit. Il a aussi le mot FAMILY écrit sur son bras gauche et le mot KOBY écrit à l’intérieur de son avant-bras droit.

Le détachement de la GRCGendarmerie royale du Canada de Pinehouse Lake estime que M. Venne pourrait être dangereux et demande au public de ne pas s’approcher de lui.