Un jardin comestible installé dans une école à Edmonton

Un groupe de bénévoles se sont réunis dans la cour d'une école Waldorf de l'est d'Edmonton pour y installer un jardin et un verger en vue d'offrir une salle de classe en plein d'air aux élèves. L'objectif est de leur enseigner le système alimentaire local.

« Cette cour d’école est loin de ressembler au décor habituel de gazon et d'asphalte de la plupart des écoles » affirme Kenton Zerbin, coordonnateur du projet et éducateur en aménagement paysager comestible.

Il explique qu’il y a un problème dans le programme actuel lorsque vient le temps d’éduquer les élèves au système d’alimentation et au développement durable.

« Le programme que nous avons actuellement est supposé nous préparer pour le futur, mais de nombreux étudiants quittent l’école sans connaître énormément de choses en lien avec la nourriture », estime-t-il.

L’éducateur assure que les élèves apprendront à puiser du sirop des érables et des bouleaux et à cueillir les petits fruits contenant de la vitamine C dans les arbustes.

Il y aura aussi des leçons pour préserver la nourriture.

Kenton Zerbin souhaite que les élèves de l'école Waldorf se familiarisent avec la nourriture. Photo : Radio-Canada / Manuel Carrillos

Selon lui, les étudiants pourront apprendre comment fonctionne le système d’alimentation tout en cultivant dans la cour de l’école.

« L’idée est de transformer cet espace, qui n’a pas vraiment d’utilité mis à part laisser les enfants courir partout, en un lieu où les enfants pourront grandir, apprendre de nouvelles choses et même manger », estime-t-il.

M. Zerbin souligne que ce projet a pour objectif de planter 50 arbres et arbustes fruitiers.

Il atteste que des buissons de chèvrefeuille bleu, de saskatoon et de goji, ainsi que des légumes dans des potagers et des herbes au centre d’un patio ensoleillé, germeront lorsque le projet sera terminé.

Un jardin pour la communauté

M. Zerbin soutient aussi que cet espace servira de jardin communautaire pour le quartier environnant.

« C'est essentiel d’avoir de la nourriture dans notre environnement autour de nos maisons. C’est non seulement la manière la plus saine de l'obtenir, mais aussi la façon la plus proche de la cueillir », déclare M. Zerbin.

Avec les informations de CBC