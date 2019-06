Ottawa tiendra les entreprises responsables de leurs déchets de plastiques

L'information circulait depuis dimanche, mais le premier ministre l'a confirmé lundi matin.

Non seulement les plastiques à usage unique seront interdits dès 2021, mais le gouvernement fédéral s'engage formellement à « travailler avec les provinces et territoires afin d'établir des normes et des cibles pour les entreprises qui fabriquent des produits en plastique ou utilisent des emballages en plastique ».

« En vertu de ces mesures, ces entreprises seront tenues responsables de la gestion de leur déchet », peut-on lire dans le communiqué de presse distribué sur les lieux de l'annonce, dans une réserve naturelle de Mont-Saint-Hilaire, en Montérégie.

Justin Trudeau, qui a profité de son passage au Québec pour faire le bilan de son mandat à Gravel le matin, n'a pas souhaité donner plus de détails sur les mesures qui seront mises en place pour aider ou punir les manufacturiers qui produisent des déchets de plastique et qui devront s'adapter à la future réglementation.

L'objectif, s'est-il contenté de rappeler, « c'est de créer un système où ils vont eux-mêmes réfléchir à quel matériel ils sont en train d'utiliser et quelles seront les conséquences des plastiques qu'ils utilisent ».

M. Trudeau a pris pour exemple la Colombie-Britannique, qui a récemment adopté une approche « producteurs payeurs ».

Cette approche, qui a ses mérites, est toutefois limitée à une seule juridiction provinciale, a-t-il rappelé, soulignant qu'une approche nationale créera aussi « des avantages, des opportunités et de la croissance économique ».

Quand il a été demandé au premier ministre si une nouvelle réglementation plus restrictive sur le plastique ne risquait pas de nuire aux petites et moyennes entreprises, il a reconnu que la mesure promise pourrait avoir des conséquences fortuites « qu'il faudra atténuer » et que le gouvernement devra s'assurer de pouvoir proposer des alternatives aux plus petits manufacturiers, d'où l'idée de « prendre le temps de bien faire les choses d'ici 2021 ».

Il a toutefois rappelé que ce sont les grandes compagnies comme Coca-Cola, Unilever et les embouteilleurs qui « sont et resteront toujours ceux qui produisent le plus de déchets plastiques » et que ceux-ci devront dorénavant prendre la responsabilité du cycle de vie des produits qu'ils vendent aux consommateurs.

La fin des plastiques à usage unique

L'annonce de lundi prévoit d'« interdire les plastiques à usage unique qui nuisent à l'environnement dès 2021 (sacs de plastique, pailles, ustensiles, assiettes et bâtonnets à mélanger) lorsque les données scientifiques et les circonstances le justifient » – une mesure similaire à celle adoptée par l'Union européenne en mars dernier.

Les détails sur la manière dont une telle interdiction sera mise en oeuvre restent inconnus, mais le gouvernement mènera des recherches pour déterminer le meilleur plan d'action.

À quelques mois des élections, le chef de l'opposition officielle, Andrew Scheer, n'a pas manqué de soulever le manque de précisions de l'annonce de lundi, évoquant « un geste symbolique » qui aura selon lui un impact négatif sur les consommateurs, les emplois et l'économie.

Sans dire s'il poursuivra ou non dans cette voie si son parti prend le pouvoir l'automne prochain, le chef conservateur a déclaré qu'il aurait préféré « des incitatifs » pour encourager les consommateurs à se détourner du plastique plutôt qu'une interdiction pure et simple des plastiques à usage unique.

« On va avoir notre propre plan pour l'environnement », a-t-il assuré, ajoutant qu'il n'accordait plus aucune crédibilité à ces annonces, à quelques mois de la fin du mandat accordé aux libéraux en 2015.

Selon lui, Justin Trudeau dirige un gouvernement « désespéré », qui « a perdu beaucoup d'appui sur les questions environnementales » – au profit du Parti vert, notamment – « parce que tout le monde sait qu'il n'a pas de plan pour l'environnement; il a seulement un plan sur les taxes. »

Des efforts internationaux

Au Canada, moins de 10 % du plastique utilisé est recyclé, a rappelé le cabinet du premier ministre, lundi, estimant que, sans changement dans leurs habitudes, les Canadiens jetteront pour 11 milliards de dollars de produits en plastique d'ici 2030.

Lors du dernier sommet du G7, le Canada et quatre autres grandes économies ont signé une charte selon laquelle, d'ici 2040, tout le plastique produit dans leur pays sera réutilisé, recyclé ou brûlé pour produire de l'énergie. Les États-Unis et le Japon se sont abstenus de signer.

Le Canada a aussi banni les produits de toilette comprenant des microbilles, en 2016. Cette interdiction entrera en vigueur le 1er juillet prochain, a rappelé M. Trudeau lundi.