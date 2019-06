Miramichi se sent négligée par le District scolaire francophone Sud

La direction du Carrefour Beausoleil à Miramichi reproche au conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud de négliger ses besoins et de privilégier ceux des régions du sud du Nouveau-Brunswick.

Le Carrefour Beausoleil soutient que son projet d’agrandissement descend dans la liste des priorités du conseil d’éducation (CED) alors que l’école manque tellement d’espace qu’elle perd des élèves qui choisissent de poursuivre leur éducation en anglais.

Il est triste et profondément frustrant de voir que la situation urgente dans laquelle nous nous trouvons ici à Miramichi se fasse encore une fois tasser par les intérêts des grands centres urbains du sud. Le CED nous demande de patienter année après année pendant que nous perdons d’autres générations de jeunes au système anglophone faute d’espace. Eh bien assez est assez! Plus tard ne fonctionne plus à Miramichi, nous avons besoin d’action immédiate , lance le directeur général du Carrefour Beausoleil, Marc Allain, par voie de communiqué.

Radio-Canada Acadie tente d’obtenir des réactions du District scolaire francophone Sud.

Plus de détails à venir