La météo du printemps favorable aux moustiques

Sur la rive sud du Saint-Laurent, on a fait un test de 5 minutes dans une zone non traitée et ils ont capturé 800 moustiques. De mémoire je n’ai pas vu un chiffre aussi élevé.

Le biologiste et vice-président d'une entreprise spécialisée dans le contrôle biologique des moustiques, Richard Vadeboncoeur, constate ce retour exceptionnel des moustiques cette année, même dans les secteurs traités.

Des neiges importantes cet hiver, un printemps qui tarde à s'installer, il n'en fallait pas plus pour favoriser la multiplication des moustiques.

C'est une mauvaise année pour nous mais pour les moustiques, c'est une bonne année. Jacques Boisvert, microbiologiste, professeur retraité, département des sciences de l'environnement, UQTR

Ça a fondu très lentement parce qu'il faisait froid et les mares à moustiques sont restées là beaucoup plus longtemps. explique le microbiologiste, professeur retraité du département des sciences de l'environnement de l'UQTR, Jacques Boisvert. Or à froid, les larves à moustiques sont capables de se développer plus lentement.

Une bonne nouvelle malgré tout, ces moustiques de printemps n'en ont plus pour très longtemps et le reste de l'été va dépendre des conditions météo des prochaines semaines.