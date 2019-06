Les gestionnaires du CISSS sont déconnectés de la réalité, dit le Conseil des médecins

Le CMDP affirme que les propos tenus par le président du CISSS, Hugues St-Pierre, prouve que les gestionnaires sont déconnectés de la réalité vécue sur le terrain.

Le CMDP soutient également que la suspension de la loi 130, qui visait à donner plus de pouvoir aux directions des hôpitaux pour contrôler l'emploi du temps des spécialistes, n'est pas un véritable enjeu parce que les médecins se déplacent depuis fort longtemps sur des distances de plus de 100 km de leur installation de base pour donner des soins aux citoyens près de leur domicile.

Sa présidente, Gabrielle Gagnon, souligne notamment que plusieurs néphrologues, radiologistes et orthopédistes se déplacent au Kamouraska, dans le Témiscouata, dans la vallée de la Matapédia et même en Gaspésie pour offrir des services.

Toutes les cliniques décentralisées qu'on fait pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et même une partie de la Côte-Nord, ça montre bien notre engagement. Donc qu'il dise dans sa lettre qu'il se fie juste au bon vouloir des médecins et que c'est la cause des ruptures, mes collègues et moi-même, on ne l'a pas pris.

Gabrielle Gagnon, présidente du CMDP du CISSS du Bas-Saint-Laurent