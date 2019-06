Des travailleurs agricoles étrangers punis par de nouvelles règles de sécurité

Un agriculteur de la région d'Ottawa, qui attend depuis six semaines l’aide de travailleurs saisonniers, affirme que les nouvelles restrictions imposées aux travailleurs étrangers risquent de ruiner son entreprise.

Au cours des 25 dernières années, Andy Terauds, de Acorn Creek Garden Farm à Carp, a misé sur le Programme des travailleurs agricoles saisonniers pour faire venir des cueilleurs et des planteurs de Sainte-Lucie, une île des Caraïbes.

J'en suis presque au point de fermer la ferme parce qu'il faut que je plante pour avoir quelque chose à vendre plus tard. Andy Terauds, agriculteur

L'an dernier, le Canada a élargi un programme de collecte de données biométriques, y compris les empreintes digitales des ressortissants étrangers qui viennent travailler ici.

Le 31 décembre 2018, les candidats de l'Asie, de l'Asie-Pacifique et des Amériques ont été ajoutés à la liste des travailleurs étrangers qui doivent fournir les données, c'est donc la première fois que M. Terauds a dû se conformer aux nouvelles règles.

Coincé dans les limbes

Fin avril, M. Terauds a normalement trois ouvriers de Sainte-Lucie qui l'aident à transporter ses betteraves, tomates, brocolis, laitues et autres légumes de ses serres vers les champs.

Les travailleurs, tous des hommes dans la trentaine, quittent leur famille pour gagner de huit à dix fois ce qu'ils gagneraient à la maison, a mentionné M. Terauds.

Les bottes en caoutchouc sont normalement utilisées par les travailleurs saisonniers. Photo : Radio-Canada / Stu Mills

Mais comme personne à Sainte-Lucie n'était accrédité pour recueillir les photographies officielles et les empreintes digitales maintenant nécessaires pour venir au Canada, les hommes ont dû payer environ 400 $ canadiens chacun pour se rendre à Trinidad afin de recueillir les données biométriques qui étaient nécessaires.

C'est difficile pour eux, mais c'est plus difficile pour moi parce que nous en sommes là depuis six semaines et je n'ai encore rien sur le terrain , a affirmé M. Terauds.

Les renseignements biométriques des travailleurs ont été soumis il y a plusieurs semaines, mais ils attendent maintenant d'être traités par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), ce qui retarde leur arrivée.

Impossible de trouver des travailleurs canadiens

Dans un courriel, Rémi Larivière, porte-parole de l'IRCC, a déclaré qu'il était trop tôt pour commenter l'impact du temps de traitement des demandes des travailleurs étrangers d'Asie, d'Asie-Pacifique et des Amériques.

M. Larivière indique que les renseignements biométriques, une fois déposés et traités, sont valides pendant dix ans, de sorte que les travailleurs devraient être en mesure de se rendre au Canada avec une relative facilité la saison prochaine.

M. Terauds a mentionné qu'il n'a pas réussi à trouver des Canadiens prêts à travailler au salaire minimum.

Selon la Chambre de commerce du Canada, le taux de chômage étant actuellement près d'un creux record, les agriculteurs, en particulier, comptent sur les travailleurs saisonniers.

Si les délais sont de 100 ou 150 jours, la saison est terminée, et c'est une grande préoccupation , a déclaré Leah Nord, directrice des compétences et de la politique d'immigration de la Chambre de commerce du Canada.

Pour l'instant, M. Terauds fait le travail de quatre hommes et se met de plus en plus en colère contre la bureaucratie.

Il semble que chaque année, le gouvernement canadien essaie de nous empêcher d'embaucher de la main-d'œuvre à l'étranger pour combler les emplois dont les Canadiens ne veulent pas , a-t-il soutenu.

Avec les informations de Stu Mills