Des milliers de personnes se préparent à une coupure d'électricité au Témiscamingue

Mardi, plus de 8600 adresses au Témiscamingue subiront une interruption d'électricité.

Hydro-Québec profite d'un arrêt de production de l'entreprise Rayonier à Témiscaming pour effectuer la maintenance sur ses équipements à ses postes de Kipawa et Lorrainville. Certaines résidences et certains commerces seront touchés pour une période de 12 heures alors que d'autres subiront deux interruptions de 15 minutes.

C'est vraiment des gros travaux. Il va y avoir beaucoup de monde sur le terrain. Il y aura une soixantaine de travailleurs. Ça va être visible autant en distribution qu'en transport. La distribution, ce sont les fils qu'on voit dans nos rues alors que le transport c'est ce qu'on voit à l'extérieur des villes , explique la conseillère des Relations avec le milieu chez Hydro-Québec, Luce Chartier.

Des citoyens seront touchés par une panne de courant de 12 heures alors que d'autres subiront deux interruptions de 15 minutes. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Ouvert ou fermé ?

Les secteurs sud, centre et est du Témiscamingue sont les plus touchés par cette panne.

Le centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) assure qu'il n'y aura pas d'impact pour ses installations de Ville-Marie où deux interruptions de 15 minutes sont prévues. L'hôpital et les centres sont équipés de génératrices.

La société d'État profite d'un arrêt de production de l'entreprise Rayonier à Témiscaming pour faire la maintenance sur des équipements. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

À Témiscaming par contre, l'interruption sera de 12 heures. Il y aura une diminution de services bien que les installations demeurent ouvertes, comme l'hôpital.

Dans la communauté algonquine de Kebaowek, le Centre de santé et de mieux-être sera fermé. Les services de première ligne aussi. La communauté recommande d'ailleurs aux gens de prévoir les repas et ne pas ouvrir le réfrigérateur et le congélateur pour des raisons inutiles.

Congé d'école

Plusieurs écoles de la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue doivent fermer leurs portes. C'est le cas des écoles de Ville-Marie, Lorrainville, Béarn, Fabre, Témiscaming, Fugèreville et Latulipe.

Sur le réseau social Facebook, plusieurs commerces affirment qu'ils seront fermés mardi, en raison du manque d'électricité.

Les personnes touchées par cette panne ont toutes été contactées assure Hydro-Québec. La société d'État demande aux personnes qui ont un besoin vital en électricité, comme pour l'utilisation d'appareils respiratoires, de se manifester.

C'est d'aviser ces gens-là d'appeler au service à la clientèle d'Hydro-Québec ou le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux , conseille Luce Chartier.

Les travaux effectués par Hydro-Québec devraient augmenter la qualité du service électrique dans le futur.