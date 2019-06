Recensement des chats et des chiens de Gatineau dès le 10 juin

Après une année d’absence sur le territoire de la ville de Gatineau, douze personnes embauchées par la SPCA de l’Outaouais (SPCAO) entreprennent une vaste opération de recensement des chats et des chiens entre le 10 juin et le 15 octobre.

Les nouveaux agents de recensement ont comme mandat de visiter les 112 000 portes de la Ville afin de sensibiliser les citoyens aux différents rôles que joue l’organisation en plus d’assurer le respect de la réglementation municipale concernant les licences pour chats et chiens.

L'an dernier, en raison de l'absence de recenseurs terrain, seulement 36 500 chats et chiens ont été enregistrés.

Selon les plus récents sondages menés par l’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ) qui datent de 2016 et 2017, il y a présence de chats dans 33 % des foyers québécois et 24 % chez les chiens.

Cela signifierait que plus de 89 000 chats et chiens vivraient au sein des familles gatinoises.

Le but ultime de ce service est de retrouver rapidement et efficacement le propriétaire de tout animal égaré advenant une fuite et le retour vers la maison ne peut être assuré que si celui-ci porte sa licence au cou! Ainsi, en vous acquittant de cette obligation, vous démontrez l’intérêt que vous portez à la sécurité de votre animal , a précisé dans un communiqué France Dubois, directrice générale de la SPCAO.

Les revenus provenant de la vente des licences représentent plus de 50 % du budget annuel de la SPCA de l’Outaouais.