Le BAPE s’ouvre à Lac-Mégantic

Les citoyens et organismes l’espéraient depuis des mois et c’est finalement mardi que s’ouvriront les audiences du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) en lien avec le projet de construction d’une voie de contournement à Lac-Mégantic.

Ces audiences seront divisées en deux parties. La première, d’une durée de deux jours selon les besoins des citoyens et de la Commission, vise à permettre aux participants de poser des questions afin de mieux comprendre le projet.

La seconde, qui commencera le 16 juillet prochain, permettra à la Commission d’entendre les personnes, les groupes et les organismes qui désirent s’exprimer sur le sujet. Pour ce faire, ils pourront déposer un mémoire ou s’adresser simplement à la Commission.

À nouveau, c’est à Joseph Zayed que l’on a confié le mandat de présider cette commission. En 2017, c’est lui qui était à la tête du BAPE sur les options de réaménagement de la voie ferrée traversant le centre-ville de Lac-Mégantic.

M. Zayed aura jusqu’au 9 octobre pour remettre son rapport au ministre de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Benoît Charrette. Ce dernier disposera de 15 jours pour le rendre public.

Cette nouvelle voie de contournement mesurerait 12 km et traverserait les municipalités de Nantes, Lac-Mégantic et Frontenac. Une nouvelle voie d’évitement serait également construite dans le secteur de Frontenac. Ce projet, évalué à 133 millions de dollars, serait financé à 60 % par Ottawa et 40 % par Québec.