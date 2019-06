Le Chœur gai d'Halifax s’apprête à donner ses premiers concerts

Une nouvelle chorale d'hommes à Halifax qui a pour but de chanter et de promouvoir la camaraderie dans la communauté LGBTQ va présenter ses premiers concerts la semaine prochaine.

Formée il y a seulement six mois, la chorale interprétera des pièces tirées du cinéma et de comédies musicales lors de sa grande première.

Ils ont beaucoup de talent et chantent avec beaucoup d'émotion. Je crois que le public sera emballé , affirme le directeur artistique du chœur, Bryan Crocker.

L'idée est venue de Tim Callahan, qui travaille à la Fédération des chorales de la Nouvelle-Écosse. Après avoir vu la plus ancienne chorale de ce genre au pays, le Chœur gai de Vancouver, il a décidé de mettre sur pied le Chœur gai d'Halifax.

Cette chorale nous donne l'occasion de socialiser et de promouvoir la camaraderie dans la communauté gaie et de rencontrer des gens qui ne se rencontreraient pas autrement , explique le président et ténor du Chœur gai d'Halifax, Tim Callahan.

Les chanteurs proviennent de milieux différents et de diverses générations.

C'était une bonne idée et j'ai voulu immédiatement voulu en faire partie, car je suis gai, c'est une chorale, j'aime chanter et j'ai pensé qu'ici ce sont des gens auxquels je peux m'identifier , indique le baryton Stephen McCarthy.

Le fait que c'est une chorale gaie n'était pas une priorité, mais je pense que je voulais m'affirmer un peu plus , ajoute le ténor Normand LeBlanc, qui est originaire de Cap-Pelé au Nouveau-Brunswick.

La chorale communautaire donnera ses spectacles les 14 et 15 juin dans l'église unie St. Andrew's à Halifax.

Avec les renseignements de Paul Légère