Pas d'adieux : 2 ans plus tard, les proches de la victime sont toujours en quête de réponses

Plusieurs fois par semaine, Donna Dickson se lève au milieu de la nuit et se rend en voiture au cimetière Beechwood, devant la tombe de son fils. Une fois là-bas, elle prie pour des réponses.

Cela fait près de deux ans que son plus jeune fils, Ashton Dickson, a été tué par balle devant un bar de la rue Rideau. Il n'y a pas eu d'arrestations.

Le plus dur, c'est qu'il n'y a pas eu d'adieux. C'est ce qui est le plus blessant. Il n'y a pas eu de câlin, pas de derniers mots , a mentionné Mme Dickson de chez elle à Orléans.

Elle parle aux médias pour la première fois dans l'espoir d'encourager la recherche de l'assassin de son fils.

La police d'Ottawa n'a fourni aucune mise à jour sur l'enquête depuis qu'elle a publié des photos de suspects potentiels en août 2017.

La seule façon de les arrêter, c'est que les gens commencent à parler , a dit Mme Dickson.

Une ex-vedette du football universitaire

Avant d'être abattu à 25 ans,Ashton Dickson était un célèbre joueur de football qui a battu des records à l'Université Saint-François-Xavier en Nouvelle-Écosse. Au moment de sa mort, il travaillait à temps plein dans une usine à Ottawa, mais il nourrissait toujours l'espoir d'être appelé par la Ligue canadienne de football.

Il sortait rarement , dit sa mère, mais dans la nuit du 26 juin 2017, il a fait une exception .

On doit savoir ce qui s'est passé.

- Jennifer Gonzales

Deux heures avant son assassinat, Mme Dickson a déclaré qu'ils étaient à la maison pour discuter du désir de son fils de demander en mariage sa petite amie de longue date, Jennifer Gonzales. Ils avaient prévu de visiter une bijouterie pour acheter les bagues de fiançailles.

Juste après 1 h du matin, Mme Dickson a été réveillée quand le téléphone a sonné. C'était Jennifer Gonzales. Elle était paniquée. Ashton s'était fait tirer dessus.

Mme Dickson a couru vers le centre-ville, mais la police a refusé de les laisser s'approcher du lieu du crime à l'extérieur du bar Mingle Room. Donna Dickson et Jennifer Gonzales se sont rendus au quartier général de la police, rue Elgin, où les enquêteurs ont confirmé la mort d'Ashton à 5 h.

Nous devons savoir ce qui s'est passé , a soutenu Mme Gonzales. Si on sait qui était[le tueur] et qu'il est traduit en justice, nous allons pouvoir commencer à guérir.

Une dispute

Charles Bordeleau, le chef de la police de l'époque, a twitté que la fusillade mortelle avait commencé comme une « simple dispute ».

Mme Dickson a avoué que les amis de son fils lui ont dit que la dispute avait commencé dans la file d'attente pour les toilettes des hommes, quand Ashton a échangé des mots avec quelqu'un qui a essayé de le dépasser dans la file. Le désaccord qui a suivi a entraîné le renvoi d'un groupe de jeunes hommes du bar. Ashton a été tué dehors.

Il n'y avait pas de vidéo de surveillance à l'intérieur, mais au mois d'août, les enquêteurs ont diffusé des images floues de sept hommes capturés par des caméras de surveillance des commerces voisins.

Le policier Jim O'Connell-Smith, l'enquêteur principal de l'affaire, insiste sur le fait que l'enquête sur l'homicide n'est pas encore terminée et qu'elle est toujours « active ».

Mais Donna Dickson croit que la police peut faire plus pour générer de nouvelles pistes. Elle veut que les enquêteurs diffusent des séquences vidéo des suspects et qu'Échec au crime offre une récompense.

Plus nous gardons le silence, plus [le ou les tueurs] seront capables de sortir, de se sentir invisibles et de terroriser notre ville , a-t-elle dit.

Il ne reviendra jamais

Trois jours avant la mort d'Ashton Dickson, Jennifer Gonzales a appris qu'elle allait être mère. Leur fille, Alianna, a maintenant 15 mois.

Ashton l'a laissée avec nous et j'en suis si reconnaissante. Honnêtement , a précisé Mme Gonzales.

Quand elle a fait ses premiers pas ou quand elle a dit ses premiers mots, je pense automatiquement à lui. C'est très dur, il est parti et il ne reviendra jamais.

Avec les informations de Judy Trinh (Nouvelle fenêtre)