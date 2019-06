Malgré l'accord avec le Mexique, les démocrates dénoncent la méthode Trump

Le monde n'en peut plus, et je n'en peux plus de ce président qui ne cesse de déclarer des guerres, des guerres verbales à nos voisins, qu'il s'agisse du Mexique ou du Canada , a déclaré le sénateur Bernie Sanders, candidat aux primaires démocrates pour défier le milliardaire républicain en 2020.

Nous avons besoin d'une bonne relation avec le Mexique. Ce sont nos alliés, comme le Canada. Nous ne devrions pas être dans une confrontation permanente avec eux. Bernie Sanders, candidat aux primaires démocrates

Donald Trump avait une nouvelle fois agité sa menace favorite, les taxes douanières, pour contraindre le Mexique à durcir sa politique contre les dizaines de milliers de migrants qui traversent chaque mois son territoire depuis l'Amérique centrale pour entrer clandestinement aux États-Unis.

Après plusieurs jours de négociations tendues, et juste avant l'expiration de l'ultimatum posé par le locataire de la Maison-Blanche, Washington et Mexico sont parvenus vendredi soir à un accord en ce sens.

Le Mexique échappe donc, pour l'instant, aux taxes douanières sur ses produits exportés aux États-Unis que le président s'apprêtait à instaurer dès lundi.

Un succès de la méthode Trump, ont salué ses partisans. Il utilise les tarifs douaniers comme moyen de pression dans les négociations commerciales, et je pense qu'il les a utilisés comme moyen de pression dans cette situation de manière brillante , a ainsi félicité le sénateur républicain Ron Johnson sur la chaîne Fox News.

Mais c'est justement le détournement de l'arme des droits de douane, déjà brandie ou mise en oeuvre sur de nombreux fronts commerciaux, avec la Chine, l'Union européenne ou encore le Canada, qui est contestée par ses détracteurs.

Nancy Pelosi, avait dès samedi estimé que « les menaces et les accès de colère » n'étaient « pas un moyen de négocier une politique étrangère » Photo : Associated Press / Andrew Harnik

La cheffe des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, avait dès samedi estimé que « les menaces et les accès de colère » n'étaient « pas un moyen de négocier une politique étrangère ».

Il y a six millions d'emplois dans ce pays qui dépendent des échanges américano-mexicains , a souligné dimanche sur la chaîne ABC un autre candidat démocrate à la Maison-Blanche, Beto O'Rourke. Les agriculteurs sont déjà en difficulté en raison de la guerre commerciale engagée par ce président avec la Chine [...], ils ne peuvent pas subir davantage de sa part , a ajouté l'ancien élu du Texas.

Surtout, Bernie Sanders comme Beto O'Rourke ont tous deux repris l'argument selon lequel Donald Trump n'a en fait rien obtenu de neuf de la part de Mexico.

Les efforts promis par le Mexique sont ceux qu'il « avait accepté de faire il y a plusieurs mois », a assuré le premier. Le président n'a rien obtenu si ce n'est mettre en péril la relation commerciale la plus importante pour les États-Unis , a renchéri le second.

« Faux », dit Trump

Selon le New York Times, qui cite des responsables des deux pays, les mesures auxquelles s'est engagé vendredi le gouvernement mexicain avaient déjà fait l'objet de promesses similaires faites à l'administration américaine au cours des derniers mois.

C'est le cas du déploiement de sa garde nationale à la frontière méridionale du Mexique, promise dès mars, ou de la décision d'obliger les demandeurs d'asile aux États-Unis à attendre l'examen de leur dossier côté mexicain, au cœur d'un accord qui remonte à décembre dernier, écrit le quotidien.

« Faux », a rétorqué Donald Trump sur Twitter, assurant que seules ses menaces avaient permis de concrétiser les engagements mexicains. Avant d'affirmer que des mesures supplémentaires avaient fait l'objet d'un accord, mais ne seraient annoncées que « le moment venu ».

Et si l'accord ne porte pas ses fruits, nous pouvons toujours revenir à notre position, très efficace, sur les tarifs , a-t-il ajouté, bien décidé à ne pas ranger l'arme commerciale au placard.